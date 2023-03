Cadena perpetua para terrorista que mató a ocho personas en Nueva York

El terrorista uzbeco Sayfullo Saipov cumplirá cadena perpetua por la muerte de ocho personas -cinco de ellos argentinos- en 2017 en Nueva York, y por su colaboración con el grupo terrorista Estado Islámico, después de que el jurado no lograra la unanimidad para condenarlo a muerte, según anunció la Fiscalía en un comunicado.

Saipov fue declarado culpable a fines de enero por la muerte de ocho personas a las que embistió con un camión en un carril para bicicletas en Manhattan el 31 de octubre de 2017, atentado que además dejó a 11 heridos graves (incluido un niño de 14 años) que sufrieron amputaciones de miembros o daños cerebrales.

El uzbeco, según el veredicto, intentaba ingresar al Estado Islámico mediante este atentado.

El jurado debía decidir si imponía la pena capital, como pidió el Departamento de Justicia en el momento de su imputación, bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021). Nueve de los 28 cargos de los que estaba acusado podían terminar en la pena máxima, pero ésta sólo puede pronunciarse por unanimidad; en su defecto, el acusado cumple solamente cadena perpetua.

La Fiscalía subraya en su comunicado que Saipov, de 34 años, pasará el resto de su vida en prisión -actualmente en la cárcel ADX Florence de Colorado-, "sin posibilidad de salir bajo fianza".

