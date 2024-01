Chilena quedó atrapada en góndola de centro de esquí durante 15 horas en Estados Unidos

Una chilena pasó una noche de terror, tras quedar atrapada y completamente sola en la góndola de una estación de Ski en Lake Tahoe, Estados Unidos.

Se trata de Mónica Laso, quien se encontraba en un viaje de ski con sus amigos, cuando en un momento sintió fatiga para descender la montaña, por lo que se acercó a un trabajador que la guió hasta la góndola.

Sin embargo, a tan sólo dos minutos de haberse subido, la góndola se detuvo por completo, mientras Laso se encontraba colgando en la mitad de la pendiente de la montaña, detalló el medio KCRA.

"No tenía teléfono, ni luz ni nada", aseguró la chilena que gritaba cada vez que veía a un trabajador, sin que nadie pudiera escucharla, "Grité desesperadamente hasta que me quedé sin voz. Me sentí muy frustrada".

Los amigos de Laso reportaron su desaparición a la Oficina del Sheriff del Condado de El Dorado cuando no pudieron localizarla. Pero, no fue hasta que la góndola comenzó a funcionar nuevamente 15 horas después, que los equipos se dieron cuenta de que había pasado la noche ahí.

El Resort Heavenly Mountain aseguró haber iniciado una investigación del caso, y que esta es la primera vez que responden a una situación similar en más de 20 años.