Fiscalía demandó a ferroviaria por descarrilamiento de tren con químicos en Ohio

El fiscal general del estado de Ohio (EEUU) presentó este martes una demanda contra Norfolk Southern, la ferroviaria que operaba un tren que descarriló, provocando un accidente químico a inicios de febrero.

El persecutor Dave Yost informó en un comunicado que presentó la acción civil ante una corte federal, la que incluye 58 cargos contra la compañía y busca hacerla responsable financieramente por el hecho, que ocasionó el derrame de más de un millón de químicos peligrosos cerca de East Palestine.

La empresa, señaló Yost, puso en riesgo "de manera imprudente" tanto la salud de los habitantes de Ohio, como los recursos naturales del estado.

"Ohio no debería llevar la enorme carga financiera causada por la negligencia flagrante de Norfolk Southern. Las repercusiones de este incidente, que era altamente evitable, pueden continuar por muchos años y hay mucho que aún no sabemos sobre los efectos a largo plazo en nuestro aire, agua y tierra", resaltó el fiscal.

