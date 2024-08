Incautan más de $4 mil millones en metanfetamina oculta en sandías falsas en EEUU

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó dos toneladas de metanfetamina avaluada en más de cuatro mil millones de pesos chilenos que intentaba ser introducida al país norteamericano.

Según dio a conocer The New York Post, la situación ocurrió el pasado viernes en las instalaciones comerciales de Otay Mesa en San Diego, cuando detuvieron a un hombre de 29 años que manejaba un camión con remolque comercial de frutas desde México a Estados Unidos.

Cuando las autoridades apartaron el camión para llevar a cabo una inspección, descubrieron 1.220 paquetes de lo que luego se determinó que era metanfetamina disfrazado en papeles pintados como sandías.

"Estoy increíblemente orgullosa de nuestro equipo por su trabajo excepcional durante las últimas semanas para descubrir métodos de contrabando sofisticados y diversos", dijo la directora del puerto del área de Otay Mesa, Rosa E. Hernández.

El conductor del camión fue entregado a la custodia de Investigaciones de Seguridad Nacional para una mayor investigación, mientras que las autoridades locales confiscaron las drogas y el camión con remolque.

The watermelon is known for being a refreshing fruit, but...CBP officers seized more than $5M worth of meth disguised and concealed within a shipment of watermelons. Officers uncovered 1,220 packages, weighing over 4,000lbs disguised as watermelons. ➡️https://t.co/rFVZcc5xPB pic.twitter.com/VSXFbp3Cg2