Mujer se bajó los pantalones y amenazó con orinar en pleno pasillo del avión

Una mujer se desnudó de la cintura para abajo y amenazó con orinar en medio del pasillo del avión en el que viajaba, luego que la azafata le negó el acceso al baño.

"Lo siento a todos", se le puede escuchar decir antes de bajarse los pantalones completamente y agacharse entre las filas donde se encontraban los demás pasajeros que viajaban desde Florida a Filadelfia, incluyendo niños.

Inmediatamente las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a reclamarle con disgusto, mientras ella les gritaba "Me importa un carajo, que os jodan. ¡Tengo que ir a orinar!". Sin embargo, rápidamente cedió a la presión y se subió los pantalones.

"Una pasajera estaba molesta porque le exigían que se sentara en el asiento que le habían asignado y decidió bajarse los pantalones en el avión justo delante de dos niños. Amenazó con matar a otro pasajero y me amenazó después de que le dije que se sentara. Espero que la arresten y le prohíban volar nuevamente", aseguró una de las pasajeras que presenció la situación.

La mujer explicó que el incidente ocurrió durante el aterrizaje y que había un equipo de seguridad esperándolos cuando desembarcaron del avión.

Hasta el momento se desconoce el motivo del porqué le negaron el acceso al baño, y qué sucedió con la mujer una vez que descendió del avión.

FRONTIER AIRLINES

WOMAN THREATENS TO PEE IN AISLE!!!

Pulls Down Pants & Squats pic.twitter.com/dZA8yDFdi9