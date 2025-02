Revelan audio de la implosión del submarino Titán en 2023

El pasado martes 11 de febrero, la Guardia Costera de Estados Unidos publicó un audio de lo que se cree que podría ser la implosión del submarino Titán.

El registro fue captado por una grabadora acústica pasiva de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ubicada a aproximadamente 1.450 kilómetros del lugar de la implosión.

En julio de 2023, el Titán implosionó durante una expedición a los restos del Titanic, tras perder la señal con su barco nodriza después de dos horas de viaje, debido a la presión extrema del océano.

Los cinco pasajeros a bordo fallecieron: Stockton Rush, fundador y CEO de Ocean Gate; Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood; Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet.

