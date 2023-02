Tesla despide a docenas de empleados tras el intento de crear un sindicato

Trabajadores de Tesla denunciaron este jueves que la empresa empezó a despedir empleados horas después de que iniciasen los trámites para formar un sindicato en la planta que el fabricante de automóviles eléctricos de lujo tiene en la localidad estadounidense de Búfalo (Nueva York).

Los empleados manifestaron en Twitter que "docenas de empleados han sido despedidos después del inicio de la campaña de sindicalización".

El grupo de trabajadores señaló que la medida no detendrá el proceso.

"Quieren que estemos asustados pero han iniciado una estampida. Estos despidos son exactamente la razón por la que necesitamos un sindicato en Tesla", explicaron.

We’re angry. But this won’t slow us down or stop us. They want us to be scared, but they just started a stampede. These firings are the exact reason why we need a union @tesla. We believe we can do this, but more importantly we believe we WILL do this.

