Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU.

Texas investiga a Shein por prácticas laborales poco éticas e inseguridad de sus productos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La investigación de la Fiscalía busca determinar si la empresa utiliza materiales tóxicos o peligrosos en su cadena de suministro y fabricación, además de indagar en presuntas prácticas engañosas hacia los consumidores.

También se analizarán los riesgos que las políticas de recopilación de datos de la empresa podrían representar para millones de estadounidenses.

Texas investiga a Shein por prácticas laborales poco éticas e inseguridad de sus productos
 Unsplash/appshunter.io

Más allá de su imagen de minorista responsable e innovador, Shein enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su dependencia del trabajo forzado y el uso de materiales inseguros.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este lunes que abrió una investigación contra la empresa china Shein por posibles violaciones de la ley estatal relacionadas con prácticas laborales poco éticas y la venta de productos de consumo inseguros.

En concreto, Paxton está investigando a la corporación Shein US Services LLC, que representa en EE.UU. al gigante chino, y sus filiales.

El fiscal espera determinar si la cadena de suministro y las prácticas de fabricación de la minorista violan la ley de Texas al utilizar materiales tóxicos o peligrosos, engañar a los consumidores sobre la seguridad de los productos y sobre el origen ético de los mismos, según explicó en un comunicado.

La investigación también examinará las prácticas de recopilación de datos y privacidad de la empresa, que pueden representar riesgos para millones de consumidores estadounidenses.

"Cualquier empresa que incumpla las normas laborales o de seguridad de los productos, especialmente aquellas que operan en países extranjeros como China, rendirá cuentas", declaró el fiscal texano.

La situación de Shein

Shein generó más de 30.000 millones de dólares en ingresos globales en 2023, según cifras citadas por la Fiscalía de Texas.

Si bien la empresa se promociona como un minorista responsable e innovador, numerosos informes han planteado serias preocupaciones sobre su dependencia del trabajo forzado, el uso de materiales inseguros en sus productos y prácticas de marketing engañosas, argumentó el fiscal para abrir la investigación.

"No permitiré que productos extranjeros baratos y peligrosos inunden Estados Unidos y pongan en peligro nuestra salud", subrayó Paxton.

La empresa, que opera principalmente en línea, ofreciendo una amplia gama de ropa, accesorios y productos de decoración para el hogar, enfrenta también una demanda en Francia, donde una coalición de federaciones de comerciantes la acusa de competencia desleal.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada