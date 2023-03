Tiroteo en un club nocturno de Maryland dejó un muerto y tres heridos

Al menos una persona ha muerto y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este martes en un club nocturno de Hyattsville, en el estado de Maryland, informaron fuentes policiales.

Según indicó en su cuenta de Twitter la policía del condado de Prince George, al que pertenece Hyattsville, los detectives de homicidios investigan las causas de este tiroteo que se produjo a las 00.40 hora local del martes (01.40 hora de Chile).

"Los oficiales acudieron al lugar de los hechos tras recibir un informe de un tiroteo. Una vez en el lugar, localizaron a cuatro adultos que presentaban heridas de bala", explicó la policía.

"Todas las víctimas fueron llevadas al hospital, donde más tarde se constató un fallecimiento. Las otras tres víctimas se encuentran en condición estable", agregó la fuente.

At approx. 12:40 am, officers responded to the location for a report of a shooting. Once on scene, they located 4 adults suffering from gunshot wounds. All the victims were taken to the hospital where one was later pronounced deceased. The other 3 victims are in stable condition.