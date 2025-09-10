Bandera de Estados Unidos ondea a media asta por muerte de Charlie Kirk
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ondear a media asta las banderas del país, incluyendo las de la Casa Blanca, por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.
