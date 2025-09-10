Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.3°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Bandera de Estados Unidos ondea a media asta por muerte de Charlie Kirk

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ondear a media asta las banderas del país, incluyendo las de la Casa Blanca, por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados