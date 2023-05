Escolares de condado en Florida solo podrán utilizar mochilas transparentes

Los estudiantes de las escuelas del Condado de Broward, uno de los tres que forman el área metropolitana del sur de Florida (EE.UU.)., solo podrán portar mochilas y carteras transparentes a partir del próximo año escolar, medida destinada a evitar incidentes violentos con armas de fuego.

Las autoridades escolares del Condado de Broward divulgaron este sábado en las redes sociales el anuncio, que estipula que la normativa entrará en vigencia a partir del 21 de agosto, el primer día del año escolar 2023-2024.

Según las autoridades, el propósito de este requisito es agregar mayor seguridad en todo el distrito escolar y proporcionar "garantías adicionales para los estudiantes, personal y profesores".

El comunicado oficial señala que las mochilas deberán ser transparentes y todo el contenido interior visible.

As part of BCPS ongoing efforts to provide safe and secure learning environments, beginning in the 2023/24 school year, students will *ONLY* be allowed to use clear backpacks and bags while on school campuses.



For FAQs and more information, see https://t.co/b6maglcG4U. pic.twitter.com/R1tcczo9Ch