El alumno chileno Gabriel Alarcón relató a Cooperativa el momento en que se percató que Charlie Kirk -estrecho amigo de Donald Trump y activista conservador- fue asesinado de un disparo en el cuello en el campus de la Utah Valley University, recinto en el que estudia ciberseguridad.

"Esto fue como a las 13:30 horas acá. Yo estaba en la biblioteca que se encuentra a cinco minutos del patio (donde Kirk recibió el disparo) haciendo algunas tareas y estaba con audífonos. Vi solamente gente corriendo desde la biblioteca hacia los exteriores del edificio, y empezaron todos a gritar 'shooting, shooting', que en español es balacera", contó.

"Es como algo automático aquí -prosiguió-: los norteamericanos escuchan 'shooting' y salen corriendo y no piensan en nada. Yo, un poco medio en shock sin saber qué estaba pasando, guardé mi computador y mis cosas y me lo tomé con un poco más de calma, hasta que vi más en pánico. Algunos estaban medio desmayados y era porque venían desde ahí (el patio) corriendo hacia lo más lejos posible".

Alarcón agregó que se dio cuenta de lo que ocurría cuando vio "a toda la policía y a militares con fusiles y todo entrando a la universidad", por lo que ingresó a la red social X y se percató que "le habían disparado a este señor".

LEER ARTICULO COMPLETO