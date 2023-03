Estudiante de 17 años disparó a dos trabajadores en liceo de Colorado

Un estudiante disparó este miércoles contra al menos dos trabajadores que resultaron heridos en el instituto de secundaria East High School de Denver (Colorado, Estados Unidos), informaron las autoridades.

A raíz del tiroteo en el centro educativo, otro estudiante tuvo que ser trasladado al hospital, además de los heridos, para ser atendido por un ataque nervioso.

El alcalde de Denver, Michael Hancock, explicó a la prensa que la policía todavía está buscando al agresor e hizo un llamado para que nadie se acerque a la zona del instituto ya que el atacante tiene un arma.

El sospechoso fue identificado como Austin Lyle, de 17 años.

"Está armado, es peligroso y está dispuesto a usar el arma como hemos visto esta mañana", advirtió.

Hancock informó que uno de los trabajadores heridos de bala está siendo operado, mientras que el otro se encuentra estable, consciente y con capacidad de hablar.

"Haremos todo lo posible para que la ciudad siga unida y nuestras escuelas estén seguras", afirmó el político.

UPDATE: Your #Denver Police Department continues working in conjunction with local, state and federal law enforcement partners to locate the suspect from today’s shooting at Denver East High School. Due to the public safety concern that he poses, the Department is identifying… pic.twitter.com/RmwO940Qug