Joven de 14 años mató a dos alumnos y dos profesores en una escuela de EEUU

Al menos cuatro personas murieron y nueve más resultaron heridas tras un tiroteo en un instituto estadounidense en el estado de Georgia que sembró el pánico este miércoles durante varias horas, hasta que el presunto autor de los hechos fue detenido.

La Oficina de Investigaciones de Georgia informó a través de redes sociales que el suceso, ocurrido en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, dejó también a nueve personas heridas, que fueron trasladadas a varios hospitales.

Las víctimas fatales corresponden a dos estudiantes y a dos profesores.

"El sospechoso está detenido y con vida. Los informes de que el sospechoso ha sido neutralizado son inexactos", apuntaba el organismo, que participa en la investigación junto con fuerzas del orden locales, estatales y federales.

En las imágenes distribuidas por los medios locales se ve el centro escolar evacuado, con miles de alumnos en el exterior del mismo. Varias ambulancias y efectivos policiales fueron vistos en la zona y también un helicóptero médico, que evacuó a varias personas.

El sheriff del Condado de Barrow, Jud Smith, apuntó que se había iniciado el proceso para que los alumnos se reunieran con sus familias y pidió respeto a su privacidad.

A través de un mensaje publicado en X, el gobernador del estado, Brian Kemp, afirmó que ha ordenado que todos los recursos estatales disponibles respondan al incidente.

Posteriormente, las autoridades locales informaron que el autor del tiroteo tiene 14 años, está bajo la custodia de las policías, será acusado de asesinato y juzgado como un adulto.

Las fuerzas del orden recibieron una llamada de alerta a las 10.20 hora local. El agresor, un estudiante de ese centro educativo, fue hallado por los agentes minutos después de que estos llegaran al lugar y se entregó en cuanto se vio rodeado.

Según precisó en una conferencia de prensa el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, cuando el adolescente se dio cuenta de que si no se entregaba podía ser disparado, se rindió, se echó al suelo y quedó bajo custodia policial.

No se sabe todavía si tenía relación con las víctimas, un vínculo que la investigación abierta está analizando, y tampoco se han facilitado detalles del arma utilizada ni de cuántos disparos efectuó.

Al joven se le ha sometido ya a un interrogatorio y está colaborando con las autoridades. De todos modos, las autoridades subrayaron que todavía es demasiado pronto para tener toda la información sobre lo sucedido.

Winder, una comunidad a una hora de Atlanta, tiene una población de aproximadamente 18.338 personas, según la Oficina del Censo. La CNN precisó que el sistema escolar del Condado de Barrow tiene registrados unos 15.340 alumnos, de los cuales 1.932 están inscritos en el instituto Apalachee.

El presidente estadounidense, Joe Biden, lamentó el nuevo tiroteo y subrayó que "no podemos seguir aceptando" estos incidentes como algo normal.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el mandatario apuntó que lo que podía haber sido una "feliz vuelta a las clases en Winder (...) se ha convertido en otro horrible recordatorio de cómo la violencia por armas de fuego sigue desgarrando" a las comunidades del país.

Él y la primera dama, Jill Biden, lamentan la muerte de aquellos cuyas vidas se han visto truncadas por más violencia "sin sentido", dijo, y piensan en los supervivientes cuyas vidas han cambiado para siempre.

"Los estudiantes están aprendiendo a agacharse y a ponerse a cubierto en lugar de a leer y a escribir. (...) Acabar con esta epidemia de violencia con armas de fuego es algo personal para mí", enfatizó.

Jill and I are mourning the deaths of those whose lives were cut short due to more senseless gun violence and thinking of all of the survivors whose lives are forever changed in Winder, Georgia.



Students across the country are learning how to duck and cover instead of how to… pic.twitter.com/ncjrdNxQUT