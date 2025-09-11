El FBI publicó este jueves dos fotografías del sospechoso de haber asesinado en la víspera, en un campus universitario de Utah, al activista conservador Charlie Kirk.

En las imágenes se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, polera, un jockey y lentes de sol.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", señala el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad, y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Salt Lake City, la capital de Utah.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU), en la localidad de Orem.

El FBI también anunció que ofrecerá hasta 100 mil dólares (casi 100 millones de pesos chilenos) a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso.

