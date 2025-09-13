Trump prometió asistir: Funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre

El funeral del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió asistir para honrar a su aliado.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció este sábado que su despedida será la mañana del domingo subsiguiente en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales.

Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos", prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024, por movilizar el voto de los jóvenes.

"Me pidieron ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", declaró a los medios.

Turning Point USA activó el sitio web "Fight for Charlie" para anunciar el funeral en el estadio State Farm, con capacidad para más de 60.000 personas en Arizona, donde el vicepresidente JD Vance aterrizó el jueves con el cuerpo, y el viernes hubo un homenaje en la ciudad de Phoenix.

El sospechoso del asesinato de Kirk, quien murió por un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley, es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos y acusaciones que Robinson enfrentará, aunque podría ser imputado por asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con la pena de muerte.

Trump expresó este sábado a la cadena NBC que "quisiera ver a la nación sanar" tras la muerte de Kirk, aunque reiteró que el país está "lidiando con un grupo de izquierda radical de lunáticos, y ellos no juegan limpio".