"Hey, fascista" y "Bella Ciao": Los mensajes grabados en munición para asesinar a Charlie Kirk

Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por el asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk contenían mensajes como "Hey, fascista" y "Bella Ciao", informaron este viernes las autoridades.

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de un sospechoso de 22 años, acusado de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad de Utah Valley.

Según el gobernador, los casquillos contenían mensajes grabados como "Hey, fascista, ¡atrápalo!" o "Si puedes leer esto, eres gay jajaja".

También "O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao", una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con las autoridades, un familiar del sospechoso fue quien lo entregó a la policía después de que éste le confesara haber cometido el crimen.

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que (el sujeto) les había confesado o insinuado que había cometido el crimen", dijo Cox.

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

La identificación y detención del sospechoso

El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, fue identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación.

Su identidad fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, alrededor de 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

Fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 hora local de la noche del jueves (00.00 del viernes en Chile), según informaron fuentes federales a The New York Times.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante, y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadora.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.