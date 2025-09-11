Investigadores tienen imágenes del asesino de Charlie Kirk y del arma que utilizó

Las autoridades que investigan el asesinato de Charlie Kirk informaron este jueves que tienen "buenas imágenes" del supuesto autor del disparo, que creen que podría tener "edad universitaria", y anunciaron que hallaron el rifle que usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente, Donald Trump.

"Contamos con buenas imágenes en video de esta persona", explicó este jueves en rueda de prensa el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, que aseguró que de momento no está prevista su publicación.

"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", explicó Mason, que añadió que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, conformado por su departamento y el FBI.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EE.UU., falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), en la localidad de Orem.

"Parece tener edad universitaria"

El agente especial del FBI Robert Bowles explicó en la rueda de prensa que el autor de los disparos "parece tener edad universitaria" y que "se integraba bien en una institución universitaria".

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", anunció a su vez Bowles.

Dijo que el arma "se recuperó en una zona boscosa" a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. También que los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de la mano.

Los investigadores también explicaron en la rueda de prensa celebrada en Orem que el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Un video compartido en redes sociales tomado desde detrás del escenario en el que estaba hablando Kirk cuando fue abatido muestran una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano, segundos después del disparo.