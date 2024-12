Fundador de la cadena de moda Mango murió tras caer al vacío desde una montaña

El empresario Isak Andic, propietario de la cadena española de moda Mango, de 71 años, falleció este sábado al caer al vacío de una altura de unos 150 metros cuando hacía una excursión con varios miembros de su familia en unas cuevas cerca de Barcelona, en el noreste de España.

Según confirmaron a EFE fuentes de la compañía, el multimillonario, que iba acompañado de su hijo y de su mujer, resbaló en uno de los senderos y cayó de una gran altura.

El consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz, dijo en una nota enviada a EFE: "Con profundo pesar lamentamos comunicar el inesperado fallecimiento de Isak Andic, nuestro presidente no ejecutivo y fundador de Mango, en un accidente ocurrido este sábado".

"Isak ha sido un ejemplo para todos nosotros. Ha dedicado su vida al proyecto de Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, su liderazgo inspirador y su compromiso inquebrantable con unos valores que son los que él mismo ha impregnado a nuestra compañía", añadió.

Según Ruiz, su legado refleja los logros de un proyecto empresarial marcado por el éxito, y también por su calidad humana, su proximidad y el cuidado y cariño que, siempre y en todo momento, ha trasladado a toda de la organización.

"Su partida deja un vacío enorme pero todos nosotros somos, de algún modo, su legado y el testimonio de sus logros. Nos corresponde, y este es el mejor homenaje que podemos hacer a Isak y que vamos a cumplir, velar para que Mango siga siendo el proyecto que Isak ambicionaba y del que se sentiría orgulloso", concluyó.

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

