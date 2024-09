Mujer acusa a expareja de cambiar de sexo para evitar cárcel por violencia de género

Un particular caso de violencia de género se lleva en Sevilla, España, donde una mujer denunció a su expareja de agredirla en 2019 y cuya pelea legal se ha mantenido a la actualidad, luego que el sujeto evadió la cárcel, cambiara su sexo registral y la demandara de vuelta por amenazas.

Según consigna ABC, la lucha legal se remonta al 2019, cuando un hombre llamado Cándido fue sentenciado a 15 meses de prisión por agredir a su expareja, con quien mantuvo una relación de 12 años y comparten dos hijos.

No obstante, el sujeto logró evadir la cárcel pidiendo un indulto y habría seguido con las agresiones contra la mujer hasta la actualidad.

Asimismo, en 2023 cambió su sexo en el Registro Civil y ahora se identifica como "Candi". Este cambio es apuntado por su expareja como un "fraude de ley" con el fin de esquivar las consecuencias legales del maltrato.

Con todo esto, ahora la víctima fue llevada a juicio por supuestas amenazas en contra de Candi, ocurridas el pasado 9 de julio. Lo que la mujer apunta es "una denuncia falsa", ya que, según su relato ocurrió al revés.

"Después de cinco años (sin contacto) vuelve a ir a mi casa y me vuelve a agredir, es muy triste. No sé cuál es su intención, que haga su vida y me deje tranquila", precisó la mujer, quien contó que vecinos pudieron ver la agresión de Candi hacia ella ese día.

En esa línea, agregó que su expareja habría hecho el cambio de sexo para "no entrar en prisión y reírse, burlarse de la Justicia", y con esta acción dilatar entrar a la cárcel por la condena de 2019.

El abogado de la mujer, José Antonio Sires, coincide con la ahora denunciada ya que para él evidencia las "malas artes" desplegadas por Candi y su equipo. Igualmente, señaló que estas acciones generan "más daño psicológico a la víctima, que tendrá que volver a sentarse en el banquillo".

El juicio de amenazas en contra de la mujer fue suspendido esta tarde, luego que el juez decidiera posponerlo para evitar la indefensión al comprobar que Candi quería agregar un parte médico sobre las supuestas agresiones que sufrió, además de cambiar su versión de los hechos.

"No he cambiado de sexo para eludir la prisión"

Por otro lado, Candi dio una entrevista al Diario de Sevilla previamente y aseguró que "ni he cambiado de sexo para eludir la prisión ni hay ningún fraude de ley".

Igualmente, bajó el perfil de la situación: "Nada tiene que ver mi cambio de sexo con esto. Si he eludido la prisión hasta ahora ha sido porque hemos ido presentando recursos y todavía está pendiente la decisión final. Creo que todo esto responde más a un afán de notoriedad o de popularidad de un abogado que a una verdadera polémica".

De todas formas, Candi estuvo dos años en la cárcel por una condena previa por maltrato a otra expareja y más mujeres se han sumado a los relatos de violencia.