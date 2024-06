Mujer pensó que hablaba con Keanu Reeves y fue estafada con más de $700 millones

Una fanática de Keanu Reeves pensó que hablaba con el reconocido actor por redes sociales, pero fue estafada con más de 700 millones de pesos chilenos.

Todo comenzó cuando Katy, de España, le envió un mensaje por TikTok para expresar su admiración, sin pensar que recibiría respuesta alguna. Sin embargo, el supuesto actor trató de ponerse en contacto con ella a través de Telegram, donde comenzaron a tener largas conversaciones por llamadas.

"No me podía creer que me llamase, pero la voz era la suya, igual que en sus películas, y me hablaba en inglés. Es que era su voz, luego pensé que era creada con IA", aseguró la mujer en un programa de televisión local.

Con el paso del tiempo, el estafador comenzó a pedirle dinero mientras le aseguraba que ella era "la mujer de su vida", informó El Mundo. Fue así como le pidió que le transfiriera para un computador especial en el que pudiera crear sus guiones de "John Wick 5", luego para viajar a verla en un jet privado, y finalmente para invertir en bitcoin.

"Me fui enamorando y me lo creí. Estoy totalmente arruinada y no tengo trabajo", confesó la mujer que vendió su departamento y pidió un crédito para poder transferir el dinero a la organización criminal que se encontraba detrás del supuesto actor de "Matrix".