Comisión Europea multó a X por falta de transparencia digital

La Comisión Europea (CE) multó a la red social X -propiedad de Elon Musk y antes conocida como Twitter- con 120 millones de euros, por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación.

Las infracciones incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

En detalle, la CE impuso una multa de 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, de 35 millones por el repositorio de anuncios y de 40 millones en relación con el acceso a los datos por parte de los investigadores.

El 18 de diciembre de 2023, la comisión abrió un procedimiento formal para evaluar si X podría haber infringido la DSA en ámbitos relacionados con la difusión de contenidos ilegales y la eficacia de las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información, una investigación que continúa.

Fuentes comunitarias explicaron que, para calcular el monto de la sanción, se tuvieron en cuenta la proporcionalidad a la infracción y que no pueda superar el 6 % del volumen de negocios anual global del multado.