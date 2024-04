Policía: Niño que disparó en colegio de Finlandia era víctima de acoso escolar

El niño que disparó ayer contra tres de sus compañeros en un colegio de Finlandia había sido víctima de acoso escolar, según informó este miércoles la policía del país nórdico.

"En el interrogatorio, el sospechoso ha afirmado que había sido víctima de acoso escolar. Esta información también ha sido corroborada en el curso de la investigación preliminar", anunció la policía de Uusimaa Oriental en un comunicado.

El presunto autor de los disparos, que acabaron con la vida de uno de los alumnos del colegio y dejaron a otras dos heridas, había sido transferido a la escuela de Viertola, a pocos kilómetros del aeropuerto de Helsinki-Vantaa, a inicios del curso escolar.

Según destacó la policía, a sus 12 años no tiene responsabilidad penal y no puede ser detenido, por lo que después del interrogatorio fue entregado a los servicios sociales.

El tiroteo se produjo este martes poco después de las 09:00 hora local y el sospechoso fue después aprehendido por la policía, sin ofrecer resistencia a casi tres kilómetros del lugar del crimen.

Los investigadores sostienen que el victimario empleó un arma de fuego que pertenecía a un "familiar cercano".

La extrema juventud de los implicados y el hecho de que solo sea uno más de los varios episodios de violencia escolar que se han producido en Finlandia en las dos últimas décadas han provocado una profunda conmoción en el país nórdico.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, prometió ayer en un punto de prensa que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva de la tragedia y aseguró que su Gobierno abordará el problema de la violencia escolar una vez se conozcan sus conclusiones.

Government agencies and public bodies will fly the flag at half-mast on Wednesday 3 April to honour the victims of the school shooting in Vantaa.



Flying the flag at half-mast will begin at 8 in the morning and flags are lowered at sunset. pic.twitter.com/18p9D8EH0q