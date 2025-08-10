Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.3°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Portugal se encuentra en estado de alerta por incendios forestales simultáneos

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Más de 289 bomberos, con 87 vehículos y cuatro aviones, están luchando contra las llamas para extinguir los incendios forestales que afectan a la zona norte de Portugal. El Gobierno luso ha declarado estado de alerta hasta el 13 de agosto a raíz de la situación, que alcanzó a registrar 55 siniestros simultáneos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados