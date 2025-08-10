Portugal se encuentra en estado de alerta por incendios forestales simultáneos
Más de 289 bomberos, con 87 vehículos y cuatro aviones, están luchando contra las llamas para extinguir los incendios forestales que afectan a la zona norte de Portugal. El Gobierno luso ha declarado estado de alerta hasta el 13 de agosto a raíz de la situación, que alcanzó a registrar 55 siniestros simultáneos.
