Mustafa Atbay, policía turco casado con una chilena, relató a El Diario de Cooperativa su tristeza e indignación ante el derrumbe de miles de edificios producto del terremoto que afectó a su país y a Siria el día lunes. Si bien su ciudad, Bursa, no fue devastada por el sismo, explicó que en general "el gobierno no revisa sus construcciones" y, como consecuencia, "todas son débiles". Ello explica que los fallecidos sumen ya 13 mil en el país (otros 3.000 se han confirmado, de momento, en Siria). Desde el último gran terremoto en Turquía "han pasado 20 años y (aun así) no tenemos ninguna preparación para eso", enfatizó Atbay.

