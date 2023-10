EEUU entrega a Ucrania más de un millón de balas incautadas a Irán

Estados Unidos entregó a Ucrania cerca de 1,1 millones de rondas de artillería de 7,62 milímetros de calibre incautadas a las fuerzas iraníes en diciembre de 2022, informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

La entrega tuvo lugar el lunes y, según el comunicado difundido ayer, el Ejecutivo estadounidense se había hecho con la propiedad de esa munición el 20 de julio de 2023.

Esas rondas de artillería fueron confiscadas por las fuerzas navales del Centcom el 9 de diciembre de 2022.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán las estaba transfiriendo a los hutíes, en Yemen, en violación de la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

