El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visita Kiev

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este miércoles a Kiev para realizar una visita oficial a Ucrania, confirmó su portavoz, Stephane Dujarric.

Guterres "está en Kiev" y "más tarde" se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el portavoz del organismo internacional en su cuenta de Twitter.

Entre los asuntos que tratará en su visita a Kiev está "la continuación de la Iniciativa de Granos del Mar Negro en todos sus aspectos, así como otros temas pertinentes", agregó.

Secretary-General @antonioguterres is in Kyiv. Later today, he will meet @ZelenskyyUa in Kyiv to discuss the continuation of the Black Sea Grain Initiative in all its aspects, as well as other pertinent issues.