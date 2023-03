Incursión en territorio ruso eleva tensiones: Putin acusa "atentado terrorista"; Ucrania niega autoría

Las fuerzas del orden rusas informaron este jueves de combates con un grupo de saboteadores ucranianos en la región de Briansk, en la frontera con Ucrania.

En los enfrentamientos hubo al menos un muerto y un herido entre la poblacióin civil y, según la agencia TASS, que cita fuentes policiales, los ucranianos habrían tomado como rehenes a varias personas.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó por su parte que se llevaban a cabo "acciones para eliminar a nacionalistas ucranianos armados" que se adentraron en la región de Briansk.

Mientras, los blogueros militares rusos informaban en redes sociales que el número de saboteadores que se infiltraron en Briansk puede llegar a una cuarentena.

Los ucranianos, según fuentes rusas, habrían tomado varias casas en la aldea de Sushani con una población de 180 personas.

Previamente, el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, denunció en Telegram la muerte de una persona a causa de los disparos de los saboteadores ucranianos contra un vehículo, y resultó además herido un niño de 10 años.

El canal de Telegram Baza señaló que los saboteadores habrían entrado en dos aldeas fronterizas a 20 minutos de distancia la una de la otra.

De acuerdo con ese medio, el vehículo atacado esta mañana transportaba a tres niños. En el incidente murió el conductor y uno de los menores quedó herido, aunque su vida ahora no corre peligro.

Tanto el Kremlin como el presidente ruso, Vladímir Putin, calificaron de "atentado terrorista" el hecho.

"Hoy llevaron a cabo un nuevo atentado terrorista, un nuevo crimen", afirmó el mandatario durante una intervención telemática en una conferencia con educadores y tutores rusos.

Indicó que los "saboteadores ucranianos irrumpieron en los territorios fronterizos y abrieron fuego contra civiles. Vieron que era un vehículo civil, en el que viajaban civiles, y abrieron fuego".

"Justamente personas como estas son las que tienen como objetivo privarnos de nuestra memoria histórica, de nuestra historia, de nuestras tradiciones y nuestra lengua", alertó.

Pese a esta situación, el mandatario ruso no adelantó para hoy la reunión con los miembros del Consejo de Seguridad ruso, prevista para mañana viernes, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El gobierno de Volodímir Zelenski negó estar detrás del sabotaje.

"Un informe falso difundido por propagandistas rusos que afirma que un grupo de saboteadores y reconocimiento ucraniano cruzó a Rusia constituye una provocación deliberada", explicó Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente en su cuenta de Twitter.

Aseguró también que "la historia sobre el grupo de sabotaje de Ucrania en FR (la Federación Rusa) es una provocación deliberada clásica; la FR quiere asustar a su gente para justificar el ataque a otro país y la creciente pobreza después del año de guerra".

