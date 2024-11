Kennedy Jr. y permiso de Biden a Ucrania: "Quieren desatar la III Guerra Mundial"

Robert Kennedy Jr., el elegido del presidente electo, Donald Trump, para ser secretario de Salud y Servicios Humanos de su Gobierno, advirtió de las consecuencias del permiso a Kiev para el uso de armas de largo alcance para ataques en territorio ruso, tras informaciones de que EE.UU. ya dio la respectiva autorización.

"Los hombres anónimos con corbata que actualmente dirigen la política exterior de Estados Unidos aparentemente quieren empezar Tercera Guerra Mundial antes de abandonar la Casa Blanca", escribió en la red social X.

The anonymous men in lanyards who are currently running US foreign policy apparently want to start

World War III before they leave the White House.