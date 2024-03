Los países de la UE pactan nuevo fondo de apoyo militar a Ucrania de 5.000 millones euros

Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este miércoles a un acuerdo político para impulsar un fondo específico de apoyo militar a Ucrania dotado con 5.000 millones de euros para este año.

Los embajadores de los Veintisiete llegaron a un acuerdo de principio para reformar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), a través del que han estado cofinanciando la entrega de equipos letales y no letales a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y que contará con la mencionada partida, específica para Kiev.

"La UE sigue decidida a prestar un apoyo duradero a Ucrania y a garantizar que el país reciba el equipamiento militar que necesita para defenderse", indicó a través de la red social X la presidencia belga de turno del Consejo de la UE.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, celebró el acuerdo político y aseguró que el fondo permitirá aumentar el apoyo militar europeo a Ucrania con otros 5.000 millones de euros.

"El mensaje es claro: apoyaremos a Ucrania con lo que sea necesario para que prevalezca", apostilló.

Los países comunitarios han llegado a un acuerdo sobre este complemento de 5.000 millones de euros del FEAP -nutrido de contribuciones de los Estados miembros pero no del presupuesto comunitario- tras extensas negociaciones.

