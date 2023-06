Medvédev: Rusia tiene derecho moral para destruir los cables submarinos de Occidente

El expresidente ruso Dmitri Medvédev afirmó este miércoles que no existe ninguna limitación, incluso de carácter moral, que impida a Rusia destruir los cables submarinos de comunicación de Occidente, en vistas a la "probada participación" occidental en los sabotajes a los gasoductos Nord Stream.

"Si partimos de la complicidad probada de los países de Occidente en la voladura de los Nord Strema, ya no nos queda ninguna limitación, incluso moral, para abstenernos de destruir los cables de comunicación de nuestros enemigos tendidos por los fondos marinos", escribió en su cuenta de Telegram.

El también vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, conocido por sus comentarios soeces y agresivos en las redes sociales, reaccionó así a la publicación de un artículo en el periódico estadounidense The Washington Post, según el cual la CIA estaba al tanto de los preparativos ucranianos para volar los gasoductos.

Según el medio, la inteligencia estadounidense sabía de los preparativos tres meses antes de la voladura, gracias a informaciones compartidas por otras entidades de inteligencia europeas, incluidos los servicios secretos alemanes.

Exclusive: Three months before saboteurs bombed the Nord Stream natural gas pipeline, the Biden administration learned from a close ally that the Ukrainian military had planned a covert attack on the undersea network, using a small team of divers who reported directly to the… pic.twitter.com/oGm62jzH44