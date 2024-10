"Plan de la Victoria" de Ucrania: Zelenski urge por más armamento y ataques a Rusia

El "Plan de la Victoria" ucraniano pide con urgencia más armamento y la eliminación de líneas rojas para redoblar la presión sobre Rusia y forzar al Kremlin a negociar, al tiempo que ofrece a más largo plazo a los aliados beneficios directos de su alianza con Kiev, tanto en el campo económico como en el de la seguridad.

Según explicó el propio presidente Volodímir Zelenski en un discurso pronunciado este miércoles ante el Parlamento ucraniano, la vertiente militar del plan incluye una lista de peticiones de armamento a sus socios que permitiría al Ejército ucraniano abrir más frentes en territorio ruso, como el que abrió a principios de agosto en la región de Kursk.

El "Plan de la Victoria" pide también que se permita atacar sin restricciones con armamento occidental objetivos militares dentro de Rusia.

I presented the Victory Plan to the Verkhovna Rada and the people of Ukraine. It is the path to strengthening Ukraine, not just to defend our positions but to build a bridge to the second Peace Summit, which will bring a just end to this war for Ukraine. pic.twitter.com/S6rArS9PJl