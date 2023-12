Polonia confirmó que misil ruso violó su espacio aéreo, pero no cayó en su territorio

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak- Kamysz, confirmó este viernes que el objeto aéreo que fue detectado este viernes en el espacio aéreo de Polonia "fue, según todo indica, un misil ruso".

El ministro declaró en una rueda de prensa en Varsovia que el proyectil "fue rastreado por los sistemas de defensa polacos hasta que salió del espacio aéreo" polaco y enfatizó que existe confirmación del curso seguido por el misil "por parte de los radares aliados".

Poco después de conocerse el incidente se especuló con que el proyectil podía haber caído en territorio polaco, por lo que se puso en marcha una operación de búsqueda de los restos en la que participan 200 policías equipados con drones en Hrubieszów (este), cerca de la frontera polaco-ucraniana.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, convocó a mediodía una reunión de la Asamblea Nacional de Seguridad a la que asistieron el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, el general Wieslaw Kukula, el comandante del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, el general Maciej Klisz, y el embajador de Polonia ante la OTAN, Tomasz Szatkowski.

Además, según el jefe de la cancillería presidencial polaca, Marcin Mastalerek, Duda mantuvo al término de esa reunión una conversación en línea con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Ucrania sufrió hoy la oleada más "masiva" de ataques con misiles y drones desde el inicio de la invasión, que dejaron al menos 22 civiles muertos y 130 heridos.

Según ha indicado la Fuerza Aérea de ese país, se han contabilizado más de 160 proyectiles, de los que gran parte fueron derribados.

En abril de este año se hallaron los restos de un cohete aire-tierra de fabricación rusa en un bosque cercano a la ciudad de Bydgoszcz, en el norte de Polonia y en noviembre del año pasado un misil impactó en Przewodów, a seis kilómetros de la frontera polaco-ucraniana y mató a dos agricultores polacos.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este viernes que la Alianza permanece "vigilante" ante incidentes como el del misil ruso que sobrevoló el espacio aéreo de Polonia.

Stoltenberg indicó a través de su perfil en la red social X (antes Twitter) que habló hoy con el presidente polaco sobre el incidente, y aseguró que la organización transatlántica "se solidariza con nuestro valioso aliado".

Agregó que la Alianza "está supervisando la situación" y que permanecerán "en contacto a medida que se establezcan los hechos".

"La OTAN permanece vigilante", concluyó.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.