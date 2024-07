Starmer: Le corresponde a Ucrania decidir cómo despliega la ayuda militar

El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que la ayuda militar del Reino Unido suministrada a Ucrania, incluidos los misiles 'Storm Shadow', tiene fines defensivos, pero que Kiev puede decidir cómo desplegarla.

El jefe de Gobierno, que asumió el poder el pasado viernes tras ganar las elecciones generales del 4 de julio, resaltó que los misiles "obviamente deben usarse de acuerdo con el derecho internacional humanitario, como es de esperar".

"Pero corresponde a Ucrania decidir cómo desplegarlos para esos fines defensivos", dijo el político a los periodistas que siguen su asistencia a la cumbre de la OTAN que empieza hoy en Washington.

Los 'Storm Shadows' son misiles de crucero guiados con precisión con un alcance de más de 250 kilómetros.

Esta es la primera vez que Starmer confirma el compromiso del nuevo Gobierno del Reino Unido sobre este despliegue militar.

El primer ministro había indicado ayer que su Ejecutivo está comprometido a destinar un 2,5% del PIB a defensa, poco antes de embarcar para su viaje a la cumbre de la OTAN en Washington.

Insistió, al igual que en la campaña para las elecciones, que dedicará ese porcentaje "dentro de nuestras reglas fiscales".

"Lo más importante, en esta cumbre de la OTAN, es volver a comprometer nuestra solidaridad con Ucrania y tratar los planes prácticos para más acción que podamos tomar juntos sobre la agresión rusa", señaló.

📍 Prime Minister @Keir_Starmer is at the #NATOsummit in Washington D.C. today.



Underlining the UK's commitment to protecting our country and our allies.



▪️Spending 2.5% of GDP on defence

▪️Strategic review of defence capabilities

▪️Standing up for Ukraine against Russia