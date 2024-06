UE acordó iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia

Los embajadores de los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo de principio este viernes sobre los marcos de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia a esa comunidad.

La presidencia belga del Consejo Europeo adelantó en la red social X que "convocará las primeras conferencias intergubernamentales el 25 de junio".

Bélgica, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y por tanto fija la agenda de las reuniones, se marcó como objetivo iniciar las conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia este mes, antes de pasar el testigo el 1 de julio a Hungría.

La validación formal del acuerdo de principio alcanzado hoy tendrá lugar en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), que se celebrará en Luxemburgo el viernes próximo, precisaron fuentes diplomáticas, que recordaron que Países Bajos tiene que obtener el visto bueno del Parlamento nacional para poder autorizar el inicio de las negociaciones.

Las fuentes destacaron que "este es otro momento histórico y otra señal muy clara de nuestro compromiso total y firme con Ucrania".

El gobierno de Viktor Orban, el principal aliado de Rusia en la UE, había estado obstaculizando hasta hoy los marcos de negociación, desde que los líderes de la comunidad europea acordaran el año pasado iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia.

Hungría insistía en que Kiev "restaurase" los derechos de la minoría magiar en Ucrania, como condición para dar su visto bueno al inicio de las negociaciones de adhesión a la UE.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.



The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June.