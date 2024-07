Ucrania ha traído de vuelta a casa a 3.310 prisioneros de guerra en 53 intercambios, declaró este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"53 canjes. 3.310 de los nuestros ya están en casa, en Ucrania, junto a sus familias", escribió el mandatario en su canal de Telegram.

"Seguimos trabajando y buscando formas de liberar a todos y cada uno del cautiverio ruso: a todos nuestros soldados y civiles, a adultos y a niños. Gracias a todos los que están ayudando", agegó.

Zelenski acompañó su mensaje con un video de imágenes captadas en los primeros momentos de la llegada de los prisioneros de guerra de vuelta a Ucrania.

53 exchanges. 3,310 of our people are already home in Ukraine, with their families.



We continue working and seeking ways to free everyone from Russian captivity — all of our military and civilians, adults and children.



I thank everyone who is helping.



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/CDCsVigIQQ