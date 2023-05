Zelenski llegó de sorpresa a Arabia Saudita para "mejorar los lazos con el mundo árabe"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que se encuentra de visita en Arabia Saudí, donde hoy comienza la cumbre anual de jefes de Estado de la Liga Árabe, para mejorar "los lazos de Ucrania con el mundo árabe".

"Comenzando mi primera visita al Reino de Arabia Saudí para mejorar las relaciones bilaterales y los lazos de Ucrania con el mundo árabe", indicó el mandatario en un mensaje en Twitter.

"Presos políticos en Crimea y territorios temporalmente ocupados (por Rusia), el retorno de nuestro pueblo, la Fórmula de la Paz, la cooperación energética. Arabia Saudí juega un papel importante y estamos listos para llevar nuestra cooperación a un nuevo nivel", agregó Zelenski en el escueto mensaje.

