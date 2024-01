Zelenski pretende lograr acuerdos bilaterales de seguridad con otros países

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que pretende lograr acuerdos bilaterales de seguridad con otros países, y que sean similares al que firmó el viernes pasado con Reino Unido, en el que ese país se comprometió a ayudar de forma rápida a Ucrania si vuelve a ser atacada por Rusia después de que termine la actual guerra.

"Reino Unido fue el primer país con el que firmamos un acuerdo bilateral de este tipo. Seguiremos trabajando con otros socios internacionales para garantizar el crecimiento de nuestra seguridad. Paso a paso, estamos haciendo a Ucrania más fuerte", escribió Zelenski en un mensaje en Facebook.

The Ukraine-UK security agreement provides us with confidence as we defend ourselves against Russian aggression and lays the groundwork for strong security positions until Ukraine joins NATO.



The United Kingdom is the first country with which we have reached such a security… pic.twitter.com/NB9G6RRHtS