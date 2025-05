Primera cumbre desde el Brexit: Las claves de los acuerdos del Reino Unido y la UE

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) acordaron este lunes un paquete de medidas para profundizar en su relación en la primera cumbre bilateral desde el Brexit o salida británica de la UE en 2020.

A new chapter in our 🇪🇺🇬🇧 relations.



Today, we agreed on a Strategic Partnership with the UK to strengthen our bilateral relationship and deliver tangible benefits for our citizens.



The partnership covers key areas ↓