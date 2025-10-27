Síguenos:
Tópicos: Mundo | Francia

Comenzó juicio contra diez acusados de ciberacoso a Brigitte Macron

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Ocho hombres y dos mujeres están acusados de haber difundido declaraciones maliciosas e infundios sobre el "género" y "sexualidad" de la esposa del presidente francés.

Los cargos que se les imputa a los encausados podrían acarrearles hasta dos años de cárcel.

Comenzó juicio contra diez acusados de ciberacoso a Brigitte Macron
 EFE (Archivo)
Diez personas, entre ellas una médium y dos personajes asociados a las teorías conspiranoicas en internet, se sientan desde este lunes en el banquillo del Tribunal Correccional de París por el acoso en línea a Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia, al propagar la idea de que es un hombre.

El proceso, que se celebra este lunes y martes sin la presencia de la primera dama, representada por dos abogados, ha despertado una gran expectación mediática, con una nube de cámaras a la entrada de la sala del tribunal y cerca de una treintena de periodistas en la sala de audiencias.

Debido al limitado aforo, decenas de curiosos que hacían cola se han quedado sin poder entrar.

Ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años, están acusados de haber difundido numerosas declaraciones maliciosas e infundios sobre el "género" y la "sexualidad" de Brigitte Macron.

También de haber querido dar un tinte de pederastia al inicio de la relación entre Brigitte y Emmanuel Macron por la diferencia de edad entre ambos (24 años), ya que se conocieron cuando ella era profesora de él en el instituto.

Los cargos que se les imputan a los diez encausados podrían acarrearles hasta dos años de cárcel.

Este proceso es paralelo al que los Macron llevan a cabo en Estados Unidos, donde han denunciado por "difamación" a Candace Owens, una 'influencer' afroamericana próxima a Donald Trump que propagó los rumores surgidos en Francia a sus millones de seguidores.

Las + leídas
En portada