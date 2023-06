Cuatro niños muy graves tras ataque con arma blanca en un parque francés

Cuatro niños pequeños que resultaron heridos en el apuñalamiento en un parque de la ciudad francesa de Annecy se encuentran en estado muy grave, anunciaron medios locales citando a la prefectura (delegación del Gobierno).

Inicialmente se informó de dos niños muy graves, pero su estado fue modificado al llegar al hospital, detalló el canal BFM.

Los dos adultos heridos parecen no encontrarse en estado grave. Se trata de una persona que estaba en el lugar y del propio autor del ataque, que sufrió lesiones al ser detenido por la policía.

El autor del ataque es un solicitante de asilo de nacionalidad siria, sin antecedentes policiales, ha sido detenido y está también herido, según medios locales.

"Ataque de una cobardía absoluta esta mañana en un parque de Annecy. Niños y un adulto entre la vida y la muerte. La nación está traumatizada", señaló en Twitter el presidente Emmanuel Macron.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.