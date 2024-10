Diputado francés renunció tras acusaciones de violencia sexual

El diputado francés Hugo Prevost, del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), dimitió este miércoles tras ser objeto de varias acusaciones de violencia sexual.

Prevost, de 25 años, anunció su decisión después de que el grupo parlamentario de LFI anunció el martes su exclusión por "hechos graves de carácter sexual".

"Entiendo la gravedad de las acusaciones formuladas en mi contra. Me he defendido. No responderé públicamente", señaló el ya exdiputado en un comunicado publicado en redes sociales.

Añadió que cuando presentó su candidatura a las elecciones legislativas de junio y julio pasados "no estaba al corriente de la existencia de las acusaciones" que se han divulgado recientemente.

"Nunca intenté herir a mis camaradas", aseguró Prevost, que fue elegido diputado por el departamento de Isère (este).

La dimisión se produjo después de que, además de la exclusión del grupo parlamentario de LFI, otros dos socios de ese partido en la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular (el Partido Socialista y el ecologista EELV) pidieran la renuncia del diputado.

Según informaciones de medios locales, una mujer acusa a Prevost de tocamientos y acercamientos no consentidos, y otras tres de presiones y acoso moral y sexual, cometidas en el ámbito laboral entre 2020 y 2024.