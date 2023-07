Al menos 96 detenidos y 255 autos quemados en día nacional de Francia

Al menos 96 personas fueron detenidas en diversos altercados durante la noche de la fiesta nacional francesa, entre el viernes y el sábado, que en cualquier caso tuvo muchos menos incidentes que el pasado año, como lo muestran los 255 vehículos incendiados, un 40% menos.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, quiso subrayar este sábado por la mañana con las cifras todavía provisionales en su cuenta de Twitter esa "baja importante" de los daños materiales, y lo atribuyó "a nuestras fuerzas del orden, a su presencia y a sus cuantiosos controles preventivos efectuados".

Les fêtes populaires, les concerts et les feux d’artifice ont pu se dérouler partout en France avec une baisse importante des dégradations par rapport à 2022. On le doit à nos forces de l’ordre, à leur présence et aux nombreux contrôles préventifs effectués. Merci à eux.