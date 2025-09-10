Bajo la consigna "bloqueemos todo", más de 175 mil personas salieron a protestar este miércoles a las calles de Francia, principalmente en París, con un resultado de graves desmanes y al menos 473 personas detenidas.

La manifestación -parecida a la de los "chalecos amarillos" de 2018 por su carácter apartidario y su articulación por redes sociales- involucró sabotajes a las infraestructuras esenciales del país, como las energéticas, y también boicot a algunas líneas férreas y carreteras en algunas regiones del país.

En la capital, el tránsito fue cortado y se registraron saqueos en el área comercial de Les Halles, además del incendio de la fachada de un restorán asiático.

Dentro de las motivaciones, los convocantes apuntan al "mal reparto de la riqueza" y a las medidas de recorte fiscal impulsadas por el presidente Emmanuel Macron, quien desde enero de 2024 ha perdido a cuatro primeros ministros.

