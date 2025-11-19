El Museo del Louvre anunció una veintena de medidas urgentes para reforzar su seguridad tras el robo de ocho joyas de la Corona francesa el pasado 19 de octubre. Entre las acciones destacan la instalación de un centenar de cámaras perimetrales, que estarán operativas en 2026, y un puesto móvil de la Policía dentro del recinto, además de la creación de un nuevo coordinador de seguridad dependiente de la presidencia.

La directora del museo, Laurence des Cars, defendió que este incidente no debe opacar el trabajo ya realizado, incluido un plan maestro de seguridad valorado en 80 millones de euros.

También adelantó la reapertura de varias galerías renovadas con sistemas modernos de protección y recalcó que la gran reforma "Renacimiento del Louvre", impulsada por Emmanuel Macron, busca modernizar las instalaciones y mejorar la experiencia de los millones de visitantes que recibe cada año.

