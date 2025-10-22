El cólera acecha nuevamente a Haití
Publicado: | Fuente: EFE
Haití enfrenta un nuevo brote de cólera, con 17 muertes confirmadas desde la segunda semana de septiembre, que podrían aumentar por la falta de condiciones sanitarias y las lluvias que se esperan estos días en un contexto de extrema vulnerabilidad con 1,4 millones de desplazados internos a causa de la violencia que imponen las sangrientas bandas armadas.
Varios municipios del departamento del Oeste, entre ellos Pétion-Ville, situado en la parte alta de Puerto Príncipe, se enfrentan desde el mes pasado a un repunte de los casos de cólera, que habían disminuido considerablemente en los dos últimos años tras el brote declarado en octubre de 2022 que causó más de 700 muertos.