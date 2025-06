Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen Haití "lo antes posible"

La Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó este martes a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.

"No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados", escribió la embajada en redes sociales.

La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.

