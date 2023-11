Al menos 36 muertos y 19 heridos tras caer un autobús en un barranco en la Cachemira india

Al menos 36 personas murieron este miércoles en la Cachemira administrada por la India después de que el autobús en el que viajaban se precipitara por un barranco, afirmaron fuentes oficiales.

El accidente tuvo lugar este miércoles en el distrito de Doda, en la división de Jammu, y causó la muerte de 36 personas, mientras que otras 19 resultaron heridas, informó el viceministro de Ciencia y Tecnología de la India, Jitendra Singh, en la red social X.

Singh agregó que los heridos están siendo trasladados al hospital del distrito.

Las autoridades no han precisado de momento las causas del accidente.

Las primeras imágenes del siniestro muestran el vehículo de pasajeros volcado en el barranco, totalmente destrozado, mientras un grupo numeroso de personas se esfuerza por sacar a las víctimas del interior del autobús y las deja sobre el terreno.

"El accidente de autobús en Doda, en Jammu y Cachemira es preocupante. Mi más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos y cercanos. Rezo para que los heridos se recuperen lo antes posible", lamentó el primer ministro indio, Narendra Modi, en X.

Además, anunció una compensación de 200.000 rupias (unos 2.400 dólares) para las familias de los fallecidos y de 50.000 rupias (unos 60 dolares) en el caso de los heridos.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto generalizado a las normas de circulación.

