La India probó con éxito su primer misil hipersónico de largo alcance

La India efectuó su primera prueba de vuelo exitosa de un misil hipersónico de largo alcance, diseñado para transportar cargas útiles y con un alcance superior a 1.500 kilómetros, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de este país asiático en un comunicado.

La Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India (DRDO, por sus siglas en inglés) llevó a cabo la prueba de vuelo desde la isla Abdul Kalam -anteriormente conocida como isla Wheeler- en la costa oriental de este país, donde la India tiene un centro de pruebas de misiles.

Según el comunicado, el misil hipersónico de largo alcance fue rastreado por varios sistemas de alcance.

El misil fue desarrollado en los laboratorios del complejo de misiles Dr. APJ Abdul Karam, así como por otros laboratorios de la DRDO y por socios industriales, detalló el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, calificó el lanzamiento de "hito importante" en un mensaje publicado este domingo en su perfil oficial de la red social X.

"Se trata de un momento histórico y este logro significativo ha colocado a nuestro país en el grupo de naciones selectas que cuentan con capacidades de tecnologías militares tan críticas y avanzadas", dijo Singh.

India has achieved a major milestone by successfully conducting flight trial of long range hypersonic missile from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha. This is a historic moment and this significant achievement has put our country in the group of select nations… pic.twitter.com/jZzdTwIF6w