Ejército iraní realizó ejercicios militares en el mar de Omán
Publicado:
Fotos Destacadas
"Barbarie": La reacción de la prensa argentina ante los incidentes de Independiente con la U
"Qué ganas de volver": Dua Lipa recordó su paso por Chile con icónicas postales
Desde Rusia con amor: ¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez?
Fotos Recientes
Ejército iraní realizó ejercicios militares en el mar de Omán
"Barbarie": La reacción de la prensa argentina ante los incidentes de Independiente con la U
Imágenes sensibles: Los brutales incidentes entre los barristas de la U e Independiente en Avellaneda
El Ejército de Irán dio a conocer una serie de imágenes de ejercicios militares llevados a cabo en una locación no determinada. De acuerdo a medios estatales, la acción ocurrió este miércoles en el mar de Omán y se prevé que se extenderá por dos días, incluyendo misiles y operaciones de drones.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados