Ejército iraní realizó ejercicios militares en el mar de Omán

Publicado:
El Ejército de Irán dio a conocer una serie de imágenes de ejercicios militares llevados a cabo en una locación no determinada. De acuerdo a medios estatales, la acción ocurrió este miércoles en el mar de Omán y se prevé que se extenderá por dos días, incluyendo misiles y operaciones de drones.

